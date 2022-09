OI, SUL ON HÄÄL ÄRA! Viis põhjust, miks see võib tekkida

Inimese hääl ja selle tämber on väga ainulaadne, nii on tuttavat häält võimalik eristada telefonis ilma teist inimest nägemata. Vähimgi häälega toimunud muutus pälvib seetõttu kohe tähelepanu. Järgnevad küsimused nagu: „Oi, kas sul on hääl ära?“, „Sa kähised, kas kõik on ikka korras?“, „Kas arsti juures käisid?“.