22 KILO KERGEMAKS! Viie lapse ema muutis elustiili ja jõi kokteili, mis võttis ära magusaisu

„Kaaluteema on ju naiste jaoks oluline igavesest ajast igavesti,“ ütleb lasteaiajuhatajana töötav Eda-Mai ja tunnistab, et temagi on maadelnud meelehärmi tekitavate kaalunumbritega juba pikka aega. Alguse sai see pärast laste sündi. Varem kaal 75st suuremat numbrit ei näidanud, aga kui noorim poeg 17 aastat tagasi sündis, hakkas Eda-Mai kehakaal oma elu elama ja ehmatas teda 90 piirile jõudmisega.

„Võtsin nii palju kaalus juurde, et pool aastat pärast lapse sündi kaalusin sama palju kui sünnitama minnes,“ meenutab ta.

Novembris alustas Eda-Mai kaalulangetamist omal käel — hakkas jälgima oma toitumist, püüdis rohkem liikuda ja kaalus end iga päev. Pingutused kandsid vilja — kaal hakkaski vaikselt alla minema. Kui kolm kilo oli maha läinud, saabus tema ellu ootamatult lisaabi. „Järsku potsatas mu Messengeri kiri inimeselt, kes tutvustas end kui toitumisnõustaja ja pakkus mulle abi, kui mul peaks olema kaaluga muret. Mõtlesin, et kuulan ta ära, miks mitte anda võimalus.“