Miks mu puuksud haisevad nii kohutavalt? Siin on peamised põhjused, mis teeb kõhugaasid eriti ebameeldivaks

Puuksutamine, peeretamine, kõhugaaside väljutamine – see on normaalne bioloogiline protsess, mis aitab vabaneda seedimisel tekkinud gaasidest. Kõhugaasid võivad olla lõhnatud ja väljuda vaikselt, aga on tõeliselt häiriv, kui need tulevad suure pauguga ja on kohutava haisuga.