OHTLIKUD MÜÜDID | Kliiniline psühholoog: „Suur suitsiidide arv näitab seda, et inimene on jäänud õigel ajal abita.“

Viimasel kümnendil on arvud püsinud üsna ühetaolised – igal aastal võtab endalt elu 200 inimese ringis. Arvatakse, et tegelik enesetappude arv võib olla suuremgi, kui jõuab ametlikku statistikasse. „Jah, surmapõhjuste registreerimises võib olla erinevusi,“ tõdeb Oidermaa, vaimse tervise portaali Peaasi.ee tegevjuht. „On olemas ka nn ebaselge tahtlusega surmad. Mõnikord on vigastussurmasid, mille puhul ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegemist oli tõepoolest õnnetusega. Mõju võib avaldada ka suitsiidiga kaasnev häbimärgistamine.“

2021. aastal suitsiidi läbi lahkunud 186st inimesest 149 olid mehed. „Mehed on rohkem ohustatud ja seda ka mujal maailmas,“ nendib Oidermaa. Miks on meeste osakaal nii suur? Kas peapõhjus on see, et nad ei otsi abi? Kui suurt rolli mängib alkohol?