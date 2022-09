ÕIGEL AJAL ABITA | Kliiniline psühholoog: „Enamik neist, kes on endalt elu võtnud, on oma kavatsusest kellelegi teada andnud.“

Eelmisel aastal võttis endalt elu 186 inimest. „Võrreldes 1990ndatega on langus olnud väga oluline, kuid viimastel aastatel ei ole häid uudiseid olnud,“ tõdeb kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. „Enamik suitsiide on ennetatavad, kuid suur suitsiidide arv näitab seda, et inimene on jäänud õigel ajal abita.“

Kuhu vaimse tervise abi saamiseks pöörduda?

Pöördu vaimse tervise murega julgelt oma perearsti poole.

Soovi korral saab nõu küsida tasuta perearsti nõuandetelefonilt 1220.

Veebinõustamine – Peaasi.ee, lahendus.net.

Pakilise mure korral helista:

Lasteabi: 11 6111 (24 h)

Ohvriabi telefon 11 6006 (24 h)

Hingehoiu telefon 11 6123 (24 h)

Eluliin: 655 8088 (eesti k), 655 5688 (vene k) iga päev 19–07.

Kiirabi: 112 (24 h)