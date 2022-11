KÕRVETISED ON SAGE MURE: kõige suuremad süüdlased on need toidud, aga mitte ainult!

Benu apteegi proviisori Marget Raukase sõnul tekitab kõrvetisi söögitoru ärritav happeline maomahl, millega kaasneb ebameeldiv tunne rinnakus, ülakõhus või kurgus. „Maomahl satub söögitorru, kui mao ja söögitoru vaheline sulgurlihas ehk klapp ei tööta korralikult. Enamasti on see tingitud kõhus tekkinud ülerõhust ülesöömise, kõhukinnisuse või raseduse tõttu. Lisaks lõdvestavad klapi tööd või suurendavad maomahla tootmist stress, suitsetamine, teatud toiduained ja ravimid,“ selgitab Raukas. Normaalses toonuses mao söögitoru sulgurlihas avaneb söömise ajal, söögikordade vahel on see suletud.