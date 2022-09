Kuidas tulla toime psoriaasiga?

Alexandra Sauskina toob välja, et psoriaasi puhul räägitakse eelkõige nahale tekkivast lööbest, kuid tegelikult on tegu organismi laiemalt mõjutava haigusega. „Tõsi, peamine sümptom on nahale tekkivad punetavad laigud, mis on pealt kaetud valkjate kettudega. Aga arstiteaduses pole tegu vaid dermatoloogilise haigusega. Kuni 30% patsiente kannatab näiteks psoriaatilise artriidi all, vahel kaasnevad psoriaasiga ka ainevahetussüsteemi häired,“ tõdeb apteeker.