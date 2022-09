ÄRA LASE KEHAL PENSIONILE MINNA! Tee need 9 olulist muutust, et olla krapsakas ja õnnelik ka pärast 60. sünnipäeva

Kui oled saanud juba 60, ootab sind ees oluline kümnend. Võib-olla plaanid tööelu selja taha jätta ja minna pensionile. Kuigi elumuutused on põnevad ja isegi hirmutavad, on see üks parimaid aegu, et pühenduda oma tervisele. Ära lase oma kehal pensile minna!