MARI-ANNE HÄRMA PANDEEMIA „JÄÄKNÄHTUDEST“: „Siit ei saagi nipsti edasi minna. Vaja on aega, et elu paika loksuks.“

Kohtume Mari-Anne Härmaga (34) ajal, mil koroonateemad on jäänud ühiskonnas tagaplaanile ja inimeste meeli on vallutanud uued kriisid ning pinged. Pole ju seltskonda, kus ei tuleks jutuks elektri hind. Säästuteemadele liigub paratamatult jutt ka Mari-Annega, kuigi see ei paista justkui Terviseameti rida. Kuid ometi on. Septembri lõpus pidi Terviseamet välja saatma hoiatuse, et sooja vett ei tohiks boilerites liiga külmaks keerata. Säästu hind võib olla hoopis see, et veevõrgus või boileris hakkab vohama ohtlik legionella-bakter.