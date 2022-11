LUGEJA KÜSIB | Kuidas pääseda nutisõltuvusest?

«Tunnen, et olen hädas nutisõltuvusega, kuna esimene ja viimane asi, mida päevas teen, on telefonis „skrollimine“ ning suurem osa päevast kulub sotsiaalmeedia, uudiste ja videote jälgimisele. Panen tähele, et minu keskendumisvõime on häiritud ning olen pidevalt ärevil ja väsinud. See häirib juba nii töö- kui ka eraelu, kuid mul on raske telefoni käest panna. Kuidas lahendus leida?»

Tiina (32)