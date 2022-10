KUIDAS VABANEDA SOOLATÜÜKAST? Põhjalik õpetus, kuidas seda eemaldada!

Viirust kantakse edasi puute- ja nahakontakti kaudu nakatunud inimeselt või pindadelt. „Papilloomviirus on väga kergelt nakkuv ja nagu muudegi viiruste korral, ei tea me kunagi ette, kellel infektsioon välja lööb ja kellel mitte. Mõnel inimesel, kellel on tugev immuunsus, ei teki kunagi ühtegi tüügast, samas kui teisel võib neid olla korduvalt,“ märgib Gering.