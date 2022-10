KÕRVAD KIHELEVAD? Need on peamised põhjused, miks sa tahad neid kogu aeg sügada

Olenemata põhjusest, miks kõrvad sügelevad, ei ole kunagi hea mõte hakata neid mingite esemetega torkima, sest nii võid kahjustada sisekõrva ja isegi rikkuda kuulmist. Aga miks kõrvad sügelevad? Siin on mõned põhjused.



Kõrvavaigu kogunemine. Vaik on keha viis surnud naharakud ja mustus kõrvadest välja puhastada, kuid liiga palju vaiku võib panna need sügelema.



Ära anna alla kiusatusele eemaldada vaiku vatitikuga. See surub hoopis vaigu veelgi sügavamale. Selle asemel võid proovida apteegi käsimüügis olevaid kõrvatilku, mis vaiku lõhustavad. Kui see ei aita, pöördu arsti poole. Kõrvavaigu eemaldamisega ei tasu üle pingutada. Kõrvad võivad sügelema hakata ka siis, kui nende sees ei ole piisavalt vaiku.



Infektsioonid. Sügelevad kõrvad võivad mõnikord olla märk kõrvapõletikust. Nn ujuja kõrv võib tekkida siis, kui vesi jääb pärast ujumist kõrva. Liiga palju niiskust rikub kõrvakanali loomuliku kaitsekihi mikroobide eest.

Sügeluse peatamiseks peab põletikku ravima. Mõnikord võib see taanduda iseenesest, kuid arst võib välja kirjutada ka ravimeid. Vahel on vaja antibiootikumikuuri.