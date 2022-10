POJAL LÄKS VERI KEEMA: „Istusin 90aastase emaga kuus tundi EMOs. See on ebanormaalne!“

Poeg tunnistab, et tal läks Ida-Viru keskhaigla EMOs nii pikalt oodates veri keema. „Mõtlesin, et ma ei jäta seda ainult enda teada. See on ebanormaalne. Jääb mulje, et kui inimene on 90 aastat vana, siis ta pole enam ühiskonna jaoks vajalik.“