Haiglates vajab ravi 238 koroonapatsienti

„Eelmise nädalaga võrreldes püsis haigusjuhtude arv üldiselt stabiilne, vähenedes 2,2% võrra. Haigestumus on kasvutrendis vanuserühmas 55-59 ja üle 70 aastaste hulgas, laste ja noorte täiskasvanute seas pole haigestumus oluliselt muutunud,“ selgitas Varjas ja lisas, et R ehk üle-eestiline nakatumiskordaja on 0,98. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.