KOGU AEG ON KÜLM? Aneemia ja veel viis põhjust, miks sa ei suuda värisemist lõpetada

Külmemas kliimas on külmatunne normaalne, kuid kui märkad, et sul on kogu aeg külm ja isegi siis, kui sa ei viibi jahedas kohas, võib selle taga olla mingi tervisemure. Siin on mõned võimalikud põhjused, miks sul on koogu aeg külm.



Alakaal

Kui oled alakaaluline, pole sul piisav keharasva, mis isoleeriks sind külma eest. Alakaal võib tähendada, et sul on vähem rasvkude, mis võib samuti olla põhjus, mis keha toodab vähem soojust.

Kui kaalud liiga vähe, pea nõu arstiga, mis võib olla selle põhjus. Ta võib sul soovitada sul mõne kilo juurde võtta tervisliku toidu abil, mis sisaldab valke, rasvu ja liitsüsivesikuid.



Kilpnäärme alatalitlus

Pidev külmatunne võib olla märk kilpnäärme alatalitlusest, mis tähendab, et su kilpnääre ei erita piisavalt kilpnäärmehormooni. Ilma selle hormooni õige tasemeta aeglustub ainevahetus, mis ei võimalda kehal piisavalt soojust toota.

Alatalitluse muud tunnused on juuste hõrenemine või väljalangemine, kuiv nahk ja kuivad juuksed, ebaregulaarsed või raskemad menstruatsioonid, seletamatu kaalutõus

Kui kahtlustad kilpnäärmeprobleemi, pöördu arsti poole, kes saab diagnoosi vereanalüüsiga kinnitada ja vajaliku ravi määrata.