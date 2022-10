Karmen Joller vitamiiniteraapiast: ma ei kujuta ette, millise arsti eetikatunnetus lubab seda teha

Joller arvab, et põhjus, miks vitamiiniteraapiad populaarsust koguvad, on usk veeni tilgutatavatesse ravimitesse, sest arvatakse, et need on väga tugevad, ning usk vitamiinidesse, mis teistpidi tunduvad väga mahedad, looduslikud, ohutud ning imeliste toimetega ained.