KOROONAGA NAKATUMINE KASVAB | Martin Kadai: see on asjade loomulik käik, mille üle ei peaks ülemäära imestama

Reoveeseire uuringu põhjal on koroonaviiruse sisaldus reovees kasvanud – 69% ulatuses on see juba punasel ohutasemel. Haiglas on 224 Covid-19 patsienti, neist intensiivravil kaheksa. Kas need näitajad peaks panema juba mingid ohutuled põlema? „Mina arvan, et ülemäära selle olukorra üle muret tundma ei pea,“ ütles Vikerraadio saates „Uudis+“ molekulaarbioloog Martin Kadai, õiguskantsleri nõunik.