VÄGA NAKKAV VIIRUS! Sellise seksipraktika tõttu on noortel inimestel aina rohkem suuneeluvähki

Inimese papilloomiviirused (HPV) levivad inimeselt inimesele naha- ja limaskestade kokkupuutel ning on mitme vähkkasvaja levinud põhjuseks. Emakakaelavähki haigestumine on Eestis kõrgem kui mujal Euroopas või mitmes teises arenenud riigis. Tartu Ülikooli Kliinikumi onkoloogi Madis Joonsalu sõnul on haigestumine Eestis stabiilselt kõrge – see ei tõuse, kuid paraku ka ei lange, kuigi meil tehakse suuri sõeluuringute teavituskampaaniaid. 2019. aastal avastati 161 esmajuhtu, millest üle 90% oli tingitud HPVst.