MUNANDITEGA MUUMITROLL? Uroloogid arutlevad, miks need on nii suured ja imelikud

Iltalehti kirjutas esmaspäeval, 17. oktoobril, et Tamperes elava muumikruuside kollektsioonääri Jarkko arvates on uuel kruusil Muumitroll munanditega. Seksiskandaalist kirjutas ka Õhtuleht – seni sooneutraalsena kujutatud Muumitrollil on äkki ilmselged meessoo tunnused – munandid. „No täitsa kotid,“ kinnitas ka Jarkko sõber Juha.