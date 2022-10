Esmaspäevahommikuse seisuga vajas haiglaravi 246 koroonapatsienti

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul püsib uute Covid-19 haigusjuhtude arv stabiilne. „Haigestumise suurenemine vanemaealiste patsientide seas võib mõjutada Covid-19 hospitaliseeritute arvu järgnevate nädalate jooksul,“ selgitas Varjas ja lisas, et hoolekandeasutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud nakatunute arv on jäänud samasse suurusjärku.

Esmaspäevahommikuse seisuga oli haiglas 246 Covid-19 patsienti, neist intensiivravil viis. Nädala jooksul hospitaliseeriti kokku 218 patsienti, kellest 108 hospitaliseeriti sümptomaatilise Covid-19 tõttu. Seitsme päeva keskmine uute sümptomaatiliste Covid-19 hospitaliseeritute arv on kasvanud 8,7 pealt 13 peale. Nädala jooksul suri kümme inimest vanuses 79-97, kõigil olid rasked kaasuvad haigused.

Nädala jooksul manustati 5281 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 185. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 483 322 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,7%.

Covid-19 vaktsiini teist tõhustusdoosi soovitab ekspertkomisjon riskirühmadele. Riskirühma kuuluvad komisjoni hinnangul kõik üle 60aastased ja üle 12aastased, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda Covid-19 haigust raskelt, samuti hooldekodude elanikud ja töötajad ning tervishoiutöötajad. Teist tõhustusdoosi soovitatakse pärast vähemalt kuue kuu möödumist viimasest doosist või Covid-19 haiguse põdemisest.

42. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on reovees SARS-CoV-2 viiruse sisaldus võrreldes eelmise nädalaga sarnasel tasemel. 61% seiratud asulaproovidest on ulatuses punasel ohutasemel, 32% seiratud asulaproovidest on oranžil tasemel.