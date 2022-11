Uneprobleemid - mis aitaks korralikult välja puhata?

Tänapäeval on üha rohkem hakanud inimeste seas levima ärevus, depressioon, stress ja muud vaimse tervise häired. Suurt rolli inimeste elus ja vaimsete probleemide tekkes mängivad mitmed globaalsetest probleemidest tingitud muudatused. Palju on neid, kes on kaotanud töö ning ka neid inimesi, kelle töökoormus on märkimisväärselt suurenenud.