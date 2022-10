Nohu kimbutab? Arst selgitab, millist ravi erinevatel nohuetappidel kasutada

„Hingamisteede viiruste hooaeg“ põhjapoolkeral algab rinoviirusnakkuste sagenemisega augustis või septembris ja lõpeb pärast kevadist rinoviiruse nakkuste kõrgpunkti aprillis või mais. Paragripiviiruste hooajaline esinemissagedus on tavaliselt haripunktis hilissügisel ja hiliskevadel ning RSV (respiratoor-süntsütiaalne viirus)- ja gripiviiruste puhul on see kõrgeim detsembrist aprillini.

Ohtralt nohu põhjustavaid viiruseid

Äge viiruslik nohu on levinuim nakkushaigus. Nohu levib peamiselt siis, kui inimese käed puutuvad kokku nakatunud inimese ninasekreediga. Kui inimesed oma suud, nina või silmi puudutavad, pääsevad viirused kehasse ja põhjustavad haigestumist. Nohu korral on enamasti tegemist iseparaneva haigusega. Tavaliselt kontrollib haigust inimese immuunsüsteem. Harvadel juhtudel võib haigus progresseeruda ja anda mitmesuguseid tüsistusi nagu näiteks bakteriaalse põskkoopapõletiku, keskkõrvapõletiku, astma ägenemise, kopsupõletiku või kroonilise viirusjärgse köha. Ägeda viirusliku nohu sümptomid on väga sarnased näiteks allergilise-, hormonaalse-, vasomotoorse ja ravimitest indutseeritud nohuga. Sõltuvalt nohu põhjusest erineb nii haiguse kulg kui ka võimalikud ravilahendused.

Ülemiste hingamisteede äge põletik on tavaliselt viirusliku tekkega. Teada on rohkem kui 200 spetsiifilist viirust, mis võivad tekitada nohu. Inimese rinoviirus põhjustab umbes poole külmetushaiguste juhtudest. Muud viirused nagu koroonaviirused, adenoviirused, respiratoorne süntsütsiaalviirus, gripiviirus ja paragripiviirus moodustavad väiksema osa viiruslikest külmetushaigustest. Tegemist on piisknakkusega ning haigustekitaja peab saama kontakti nina limaskesta epiteeliga. Harvem levivad külmetushaigused siis, kui inimesed hingavad õhku, mis sisaldab nakatunud inimese köhitud või aevastatud piisakesi. Nohu on kõige nakkavam esimese kahe päeva jooksul pärast sümptomite teket. Suukaudse nakatumise risk on aga suhteliselt madal.

Lastel esineb sageli

Eelkooliealiste laste keskmine külmetushaiguste esinemissagedus on 5–7 korda aastas, kuid 10–15% lastest haigestub aastas vähemalt 12 korda. Haigestumissagedus väheneb koos vanusega ja on täiskasvanueas keskmiselt 2–3 haigestumist aastas. Tavalistesse külmetushaigustesse haigestumist suurendab kokkupuude lastega kodus või ulatuslik kokkupuude lastega väljaspool kodu, näiteks lasteasutustes. Esimesel eluaastal koduvälistes lasteasutustes hooldatavatel lastel on 50% rohkem külmetushaigusi kui ainult kodus hooldatavatel lastel. Erinevused haigestumise esinemissageduses nende lasterühmade vahel vähenevad lasteaias viibitud aja pikenedes. Siiski püsib haigestumine päevahoiurühmas kõrgem vähemalt esimese kolme eluaasta jooksul.

Kuidas kulgeb nohu?