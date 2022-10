Edukuse aluseks on keskendumisvõime, kiire mõtlemine ja hea mälu. Kuidas neid vaimseid võimekusi treenida?

Keha ja vaimu treenimine on vaimse võimekuse arendamise seisukohalt esmatähtis. Kehaline aktiivsus stimuleerib ja tugevdab närvirakke ning seeläbi toetab aju tööd. Uuringud on näidanud, et regulaarne trenn parandab aju verevarustust ja õppimisvõimet. Treenimist vajab ka meie keha juhtorgan – aju. Ajutrenniks on palju meeldivaid võimalusi: nuputamis- ja strateegiamängud, ristsõnade või sudokude lahendamine, uute oskuste omandamine. Näiteks on teada, et ajutegevusele ja keskendumisvõimele mõjub arendavalt pillimängu õppimine.

Puhkamine on sama oluline kui töö. Selleks, et aju saaks efektiivselt töötada, vajab ta piisavalt puhkust. Parim, mida oma vaimse võimekuse huvides teha saab, on magada piisavalt ja hästi. Piisavad unetunnid aitavad parandada mälu ja vähendada stressi ning väsimust. Unepuudus mitte ainult ei kurna ja ei muuda loiuks, vaid pärsib ka loovust, reaktsioonikiirust ning probleemide lahendamise võimet. Seetõttu ongi oluline magada soovituslikud kaheksa tundi päevas.

Pingete maandamine on tähtis, kuna stress mõjub vaimsele võimekusele laastavalt. On palju tegevusi, mis pingeid maandavad ja aitavad stressist jagu saada: jooga, meditatsioon, erinevad lõdvestustehnikad, saun, veeprotseduurid, looduses jalutamine. Väga hästi aitab pingetest jagu saada meeldiv ja aktiivne suhtlemine heade sõpradega.

Joo piisavalt vett ja väldi mürke. Piisav veevarustus on kesknärvisüsteemi toimimiseks hädavajalik. Uuringud on näidanud, et veepuudus võib tugevasti pärssida ajutegevust, eriti keskendumisvõimet ning lühiajalist mälu. Dehüdreeritud aju töötab aeglasemalt ning vaimsete ülesannete lahendamine tundub keerukam ja nõuab suuremat pingutust.

Oluline on hoiduda kõikvõimalikest mürkidest, sest need pärsivad närvisüsteemi võimekust. Tarbi vähem alkoholi, loobu suitsetamisest. Alkoholist täielikult loobuda ei ole vaja: pokaal head veini või väike õlu tulevad pigem kasuks. Vastupidiselt üldlevinud arvamusele ei ole ajule kasulik energiajookide sage tarvitamine. Need piitsutavad närvisüsteemi üles ja pikapeale kurnavad seda, kuid ei aita vähemalgi määral kaasa vaimsele võimekusele.

Söö mõistlikult. Ära söö liiga vähe – nälgimine mõjub ajule ja kogu närvisüsteemile kurnavalt. Liigsest söömisest tuleks samuti hoiduda, kuna see koormab seedetrakti üle ning aju verevarustus hakkab selle all kannatama. Oluline on ka menüü mitmekesisus, mis tagab organismi varustamise kõigi vajalike toitainete ja vitamiinidega ning parandab läbi vaheldusrikka toidu nautimise ka meeleolu. Eelista toite, mis toetavad ajutegevust ja mälu, näiteks merekalad, pähklid ja seemned, kanamunad, täisteraviljatooted, rohelised köögiviljad, roheline tee ja metsamarjad.