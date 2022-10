TORMIHOIATUS, AGA OHTU POLE? Irja Lutsar: „Koroona ei ole enam haigus, mida tavaelanikkond peaks jälgima.“

Haiglaringkondades on antud lakooniline tormihoiatus. Kui koroonanakatumine hoiab trendi, siis kahe nädala pärast on haiglates keerulisem. Terviseameti ülevaade koroonarindelt on täis soliidseid numbreid. Eelmisel nädalal avati haiglates 218 uut koroonahaiguse juhtumit. Alates käesoleva nädala esmaspäevast vajab haiglaravi 246 koroonapatsienti. Nädala jooksul lisandus 3219 haigusjuhtu, millest 1055 olid laboratoorselt kinnitatud ja 2164 kliiniliselt diagnoositud – ning neist 5 on intensiivravil. Seitsme päeva keskmine uute sümptomaatiliste hospitaliseeritute arv on kasvanud 8,7 pealt 13 peale. Nädala jooksul suri kümme inimest vanuses 79–97, kellest kõigil olid rasked kaasuvad haigused, pooled olid vaktsineeritud.