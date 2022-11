DIABEET LEITAKSE SAGELI JUHUSLIKULT | Arst: „Üldiselt on nii, et kui veresuhkur kõrgenema hakkab, ei pruugigi inimene ise midagi tunda.“

Maie Laasik on 58aastane ehtne eesti proua. Tal on rõõmsalt õhetav jume, kuid kahjuks on ta ka tsipa ülekaalus. Naine ütleb naljatamisi, et see ülekaal on kõige parem vahend kortsude vastu, kuid tegelikult on ta ikka päris priske.