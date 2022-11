KOGU AEG ON KÜLM? Viis põhjust, miks tekivad külmavärinad

Külmavärinad on üks tervisevaevustest, millel võivad aga olla väga erinevad põhjused. Tahtele allumatu keha lõdisemine, käte-jalgade vappumine, isegi kuuldav hammaste plagin on üksjagu hirmutavad ja esmaste nähtude põhjal on väga raske ütelda, mis võib järgneda. See aga on alus ärevuse või isegi paanika tekkeks, mis võib olukorda veelgi halvendada. On hea, kui patsient on külmavärinatest ja nende võimalikest tekkepõhjustest teadlik, oskaks ennast jälgida ja kasutada esmaseid võtteid vaevuse leevendamiseks.