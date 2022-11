Triatleet Armin Angerjärv laserprotseduurist: „Kui vahendid on olemas, siis ma ei kahtleks kordagi!“

Arminit võlub triatloni juures see, et tegu on väga raske spordialaga. „Iga jumala päev sa tunned seda valu ja tööd, mida sinna sisse on vaja panna. See ala vajab raudset mõistust, palju pühendumist ning korralikku distsipliini. Kui sa näed, et sinu tehtud töö kannab vilja, siis on ka tunne ülihea!“ lausub noormees.