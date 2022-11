MURE EREKTSIOONIGA? Selle põhjuseks võivad olla üllatavad terviseprobleemid

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas asuva Benu Pargi apteegi proviisori Kerli Valge-Rebase sõnul on nii kõrge vererõhu kui ka kolesteroolitaseme tõusu korral tegu sageli märkamatult ligi hiilivate tervisemuredega. „Inimkeha suudab päris pikalt taluda normist kõrgemat vererõhku, ilma et tekiksid mingidki konkreetsed kaebused. Kahjuks võivad sümptomid ilmneda alles siis, kui on tekkinud püsivad kahjustused, näiteks südamelihase infarkt, südamepuudulikkus, rütmihäired, neerupuudulikkus või silma veresoonte muutused,“ selgitab apteeker.