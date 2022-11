TEE RASKETE HAIGUSTENI: pooled Eesti keskealised mehed on ülekaalulised, paljud suisa rasvunud

Kuigi meie mehed hindavad oma tervist valdavalt heaks, näitab üle 3000 mehe seas läbi viidud terviseuuring, et pooled keskealised Eesti mehed on ülekaalus ja iga neljas suisa rasvunud. Ülekaal on muutunud üha suuremaks meeste tervist ohustavaks riskiteguriks, mis soodustab enamike haiguste teket alates südame- ja veresoonkonna haigustest kuni pahaloomuliste kasvatajateni.