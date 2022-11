Eesnäärmevähki põdenud mees nõustab nüüd teisi: „Tervis andis ühe märguande, andis ka teise, et midagi tuleks elus muuta."

Ivar (57) on kohtunud meestega, kes on varjanud eesnäärmevähki isegi perekonna eest. Tema seda ei teinud. „Minu sõbrad, tuttavad ja töökaaslased teadsid sellest.“ Ivar räägib oma kogemusest, ka vigadest ja utsitab mehi tervist kontrollima. „Mul on hea meel, et tänu minu „kampaaniale“ on paar sõpra jõudnud uuringutele. Loodan, et neil lõpeb kõik ka sama positiivselt nagu minul.“