HEA TUGI PIMEDAL AJAL! Nende nippide abil muudad muusika teraapiaks, mis parandab kiiresti meeleolu

„Muusika toob tagasi elurõõmu, kui miski muu seda ei suuda,“ on öelnud briti neuropsühholoog dr Oliver Sacks. Helikunst ei ole pelgalt mõnus ajaveetmise vahend, vaid midagi palju võimsamat. See mõjutab meie emotsioone, käitumist ja tervist. Meeldiv muusika alandab stressihormoonide taset ja tõstab samal ajal nn organismisiseste mõnuainete hulka. Tänu sellele kogeb inimene kiiret enesetunde ja meeleolu paranemist ning ärevuse ja pinge taandumist. Samuti on teadusuuringud näidanud, et meeldiva muusika kuulamine või ise musitseerimine muudab meid õnnelikumaks ja tervemaks.