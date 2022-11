PEREARST UHHUU-MEDITSIINIST: see on jõhker raha väljapetmine, küsitakse häbematult suuri summasid täiesti mõttetute ussiõlide ja kasutute nõuannete eest

„Suur osa libameditsiinist ja uhhuutamisest on selline „söö kodus salatit“ või „pane see kivi alt kolmandasse sahtlisse“ või „võta neid suhkrupille, milles toimivat ainet sees ei ole“, aga sellega on seotud kaks probleemi,“ ütleb perearst Piret Rospu Maalehele antud intervjuus.