HOOAJA HARIPUNKT ON EES: nii saad end tõhusalt viirushaiguste eest kaitsta

Viimasel paaril aastal on grippi esinenud vähem kui tavaliselt, peamiselt on juttu olnud COVID-19 sümptomitest, levikust ja ennetamisest. Sel talvel aga kerget gripihooaega oodata ei ole – gripilaine liigub põhjapoolkerale lõunapoolkeralt, kus see on tänavu näidanud ulatuslikku levikut. Õnneks on gripi ennetamise meetmed üsna sarnased COVID-19 ennetamisele, nii et enamikul meist peaks need juba selged olema.