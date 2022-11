KUULA MEEST! Psühholoog annab 10 soovitust, kuidas seda paremini teha

„On leitud, et usaldusväärsetele inimestele oma raskustest rääkimine aitab. Seda seetõttu, et sel juhul kannatab inimene vähem üksindustunde all ning üksindus on suur lisastress. Jagamine vähendab üksindust,“ selgitab Holst. „Samuti aitab jagamine enda mõtteid organiseerida ja analüüsida. Lähedasele enda mure rääkimine võib anda ka teise perspektiivi, mis aitab enda probleemi teise külje alt näha.“