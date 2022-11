OLED SEGADUSES JA OTSID SISEMIST TASAKAALU? Abi võib olla muusikateraapiast

Miks kuulab inimene kodus muusikat või läheb kontserdile? Enda tasakaalustamiseks – see on võimalus oma tundeid muusikaga jagada ja saada hea enesetunne. „Kui sa tunned, et muusika on sulle hea, siis see ongi sulle hea,“ ütleb muusikateraapia doktor Alice Pehk.