KAS VANADUSES OOTAB LIIGESEVALU? Pole kindel, kui teed varakult need elumuudatused!

Liigesevalu on vanemas eas siiski sagedasem kui noorena. Arvatakse, et üle poole üle 65-aastastest inimestest tunneb teatud määral liigesevalu. Kuid see ei pea tingimata olema. Liigesevalu tekkimine sõltub paljudest asjaoludest, nagu pärilikkus, kehaline aktiivsus, keskkond, varasemad vigastused või traumad.