OHTLIK IGAS VANUSES! Meestearst: kõrge vererõhk on „vaikne tapja“, aga meie mehed ei võta seda tõsiselt

Kliiniline uuring näitas, et 40–49aastastest Eesti meestest vähem kui pooltel olid vererõhunäitajad normis. Kõrge vererõhk (kõrgem kui 140/90mmHg) oli 55 protsendil meestest. Kõigist uuritavatest alla kolmandiku väitis, et arst on neil kõrget vererõhku diagnoosinud, mis viitab sellele, et vähemalt pooled mehed polnud oma kõrgest vererõhust teadlikud. Meestest, kes olid oma kõrgest vererõhust teadlikud, oli see mõõtmise hetkel kontrolli all üksnes neljandikul.