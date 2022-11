ÄRA LOODA AINULT TABLETTIDELE! Siin on kodused võimalused, kuidas parandada erektsiooni

Selle teema üle tehakse sageli nalja ja loobitakse vaimukusi, kuid erektsioonihäire – suutmatus saavutada või säilitada rahuldavat erektsiooni – pole üldse naljaasi. Neile, kes selle all kannatavad, on see väga tõsine mure, mis võib ajada meeleheitele. Arvatakse, et probleem on levinum, kui me arvatagi oskame ja mehed seda tunnistada julgevad.