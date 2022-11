NAKKUS JA PÕLETIKUD: ära jäta kuivi silmi kunagi tähelepanuta!

Sa võid olla väga õnnelik inimene, kuid su silmades on ikka pisarad. Pisarad on meile hädavajalikud — need näitavad meie emotsioone ja on vajalikud ka selleks, et silmad püsiksid terved, kirjutab WebMD. Kuiva silma sündroomi korral on silmade niisutamine häiritud.