KONTOR JA KODU ON JAHEDAD? Kehale saab õpetada, kuidas vähem külmetada

Kas su jalad on sageli külmad? Kui vastad jaatavalt, kuulud ilmselt naissoo hulka. Inimesed tajuvad külma erinevalt. Naistel hakkab kergemini külm kui meestel, mille põhjused on nii erinev kehamass, lihaste koostis kui ka naha paksus. Külmataju muutmiseks leidub aga mitmeid viise. Ehk on see veel üks võimalusi, kuidas energiasäästu ajal küttekulusid kontrolli all hoida, pakub Bild der Frau?



Keha termoretseptorid kontrollivad, kuidas me tajume soojust ja külma. Nad genereerivad närviimpulsse sõltuvalt temperatuurist, andes ajule teada, kas meie ümbrus või asjad, mida me puudutame, on külmad või soojad.