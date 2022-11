KÖHA EI LÄHE ÜLE? Nendel juhtudel on vaja kindlasti arstiga nõu pidada

Köharefleksi ei tasu karta ega alla suruda, vaid vastupidi – see on organismile vajalik reaktsioon hingamisteede puhastamiseks. See on kaitsereaktsioon, mis lisaks hingamisteedesse sattunud tolmule, suitsule, õietolmuosakestele või limale toob sealt välja ka sinna sattunud bakterid ja viirused.