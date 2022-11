Erektsioonihäiretele leidub abi! Mõnikord on lahendus kiire, aga vahel võtab probleemi tuumani jõudmine aega

Benu apteegi farmatseut Lauri Baar selgitab, et erektsioonihäireks nimetatakse võimetust saavutada piisav suguti jäigastumine või erektsiooni säilitamine suguühteks ning selle põhjuseks võivad olla nii psühholoogilised kui ka füüsilised probleemid.



„Kuna erektsiooni tekkimiseks on tarvis mitme protsessi koostoimet, mis kõik saavad alguse erutusest, siis esimesed hädad tekivad sageli psüühikast – stressi, depressiooni, ärevuse, suhte- ja suhtlemisprobleemide või hoopis madala enesehinnangu tõttu,“ loetleb Baar. Erektsioonihäirete füüsiliste ehk kehaliste põhjuste taga võivad apteekri sõnul olla näiteks haigused ja vigastused, aga ka vale toitumine või meelemürkide tarvitamine.



„Konkreetse põhjuse väljaselgitamine võib nõuda sügavat eneseanalüüsi ja üldise tervisliku seisundi hindamist. Mõnikord on lahendus ilmselge ja kiire, aga vahetevahel võtab probleemi tuumani jõudmine rohkem aega,“ tõdeb ta.