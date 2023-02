ÕHUPUUDUS JA KÖHA: arst selgitab, mis haigus on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK

Maailmas on hinnanguliselt umbes 210 miljonit kroonilse obstruktiivse kopsuhaigusega patsienti. Haigus avaldub enamikul juhtudel pärast kuuekümnendat eluaastat ja sageli on avaldumise hetkeks haigus juba kaugele arenenud. Regionaalhaigla pulmonoloog Marily Jaagor selgitab, , millised on haiguse sümptomid ning kuidas seda ennetada.