DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas naised võivad lasta tugevat veejuga kõhupiirkonda?

Veekeskuse külastamine on igati kasulik tegevus, nagu näha – paneb muuhulgas ka mõtte liikuma, küsimus on asjalik. Kosed on lihtsalt väike massaaž, tuleb kasuks. Charcot dušš (leiutaja nime järgi) on tugev, 2 – 3 atmosfääri surve all veejuga, millega tehakse massaaži püsti seisvale inimesele. On olnud minu teada üle saja aasta kasutusel.