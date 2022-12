DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks kohin peas ei lähe üle?

Kohin peas on hüpertoonikutel üsna tavaline nähtus, seda ei saa vältida isegi siis, kui ravimitega vererõhku normis hoitakse. Nimelt on kõrgvererõhuhaigel veresoonte seinad veidi pingul, et rõhule vastu panna, seetõttu tekitab verevool turbulentseid keeriseid ja need kohisevadki. Nagu suletud süsteemis surve all vedelik ikka. Lihtne füüsikaline nähtus, ükski ravim selle vastu ei aita.