„Minu rohi kaob käsimüügist ära!“ Miks menukaid valuvaigisteid saab peagi vaid retseptiga?

Tuuli hakkas võtma kihisevaid tablette, mis sisaldavad paratsetamooli, kodeiini ja kofeiini, 10–15 aastat tagasi, kui tal tekkisid pingepeavalud. Tuuli jäi pidama just nende peale, kuna need aitasid kõige paremini ja kiiremini. Ka tema mees on harjunud võtma vees lahustuvaid valuvaigisteid, sest ta ei suuda tablette neelata. Nüüd tuleb mõlemal leida peavalu leevendamiseks muu variant või lasta ravim edaspidi arstil välja kirjutada.