Kuutops – kellele sobib, kellele mitte?

„Sabaga tops“ on enamasti valmistatud plastist, silikoonist või kummist ja seda saab õige hoolduse korral kasutada isegi kuni kümme aastat. See vähendab jäätmeteket, hoiab igakuiste ühekordsete vahendite pealt kulusid kokku, laseb päevade ajal ujumas käia. Kuutopse on eri suuruses – naistele, kes ei ole sünnitanud ja kes on sünnitanud. Aga kas see sobib ikka kõigile?