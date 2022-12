ELADA ON JÄÄNUD VAID MÕNI AASTA? Need müüdid HIV-nakkuse kohta ei pea paika!

HIV-nakkus tähendab, et sul on AIDS



Vale. HIV (human immunodeficiency virus) ehk HI-viirus ehk inimese immuunpuudulikkuse viirus kuulub retroviiruste perekonda ja suurendab inimese vastuvõtlikkust nakkushaigustele ja ka kasvajatele. Õige raviga võib inimesel olla aastaid HIV, ilma et see areneks AIDSiks.