Naine ajas pärast lahutust selja sirgu! Juhuslikult kätte sattunud raamat aitas saada 22 kilo kergemaks

Kui kogu elu üles-alla kõikuva kaalunumbriga rinda pistnud Jane Schelejev (48) sattus poes lehitsema soodushinnaga raamatut „Süüa, et elada“, ei osanud ta veel aimatagi, et see muudab ta elu mitmel korral ja sealt leitud teadmiste abiga kaotab ta nii palju lisakilosid, et ühel päeval saab taas panna selga oma nooruspõlve lemmikkleidi.