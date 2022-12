Päästeameti andmeil on keskmine kodus kukkunu 76aastane inimene, kes elab üksi kortermaja korteris ja põeb kroonilisi haigusi. Tal on liikumisraskusi, erivajadus, ta on ratastoolis või voodihaige, kukkunud voodist väljudes, tualetis või vannitoas ega saa enam püsti.